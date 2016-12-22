В польском городе Ланьцут заменят советский памятник рождественской елью

КАЛИНИНГРАД, 22 дек — РИА Новости. Власти польского города Ланьцут в Подкарпатском воеводстве решили на месте памятника советским солдатам установить рождественскую елку, сообщило "Радио Польша".

"В городе Ланьцут в Подкарпатском воеводстве проходят работы по сносу памятника советским солдатам. На его месте поставят рождественскую елку. Заместитель мэра Ланьцута Йоанна Рупар сообщила, что все элементы памятника будут переданы в коммунальный департамент города. Стоимость сноса памятника советским солдатам составила 16 тысяч злотых (около 3,5 тысячи евро)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте демонтированного монумента на время рождественских праздников поставят елку высотой больше 10 метров. Появится ли на этом месте новый памятник, не сообщается.

Решение о сносе монумента советским солдатам было принято в апреле. Речь идет о памятнике, установленном в 1960-х годах для увековечивания подвига советских солдат. Несколько лет назад он получил название "Воевавшим за независимость родины". По мнению властей города Ланьцут, несмотря на переименование, монумент до сих пор ассоциируется с военными и коммунистическим режимом.

Ранее сообщалось, что Институт национальной памяти (ИНП) Польши объявил о намерении создать музей памятников благодарности Советской Армии под открытым небом — убрать коммунистические памятники и символы с улиц и площадей городов и поместить их в музей.