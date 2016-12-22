Президент Филиппин намерен запретить игорный онлайн-бизнес по всей стране

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о намерении запретить азартные онлайн-игры во всей стране, передает в четверг агентство Рейтер.

По данным агентства, заявление Дутерте прозвучало на заседании по обсуждению бюджета страны на 2017 год. Впервые он показал свое негативное отношение к этому бизнесу в августе текущего года, когда лишил одну из фирм исключительного права на организацию игорной деятельности, которым она владела 13 лет, сообщает агентство.

Как передает агентство, игорный бизнес на Филиппинах является наиболее привлекательным во всей Азии для иностранных онлайн-компаний, которые за последнее десятилетие установили множество серверов, а также сделали инвестиции в миллиарды долларов в игорно-развлекательные курорты.

Избранный в мае Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 3 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.