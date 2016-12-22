Президент Филиппин намерен запретить игорный онлайн-бизнес по всей стране

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о намерении запретить азартные онлайн-игры во всей стране, передает в четверг агентство Рейтер.
Как передает агентство, игорный бизнес на Филиппинах является наиболее привлекательным во всей Азии для иностранных онлайн-компаний, которые за последнее десятилетие установили множество серверов, а также сделали инвестиции в миллиарды долларов в игорно-развлекательные курорты.
Избранный в мае Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 3 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.