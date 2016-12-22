Автомобили МЧС доставили в Донбасс гумпомощь и новогодние подарки

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Автомобили МЧС России доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь и новогодние подарки, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

"В Луганск и Донецк прибыли более 40 автомобилей, которые привезли свыше 400 тонн гуманитарных грузов, среди них продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и новогодние подарки", — сказал собеседник агентства, отметив, что непредвиденных ситуаций в пути не возникло.

"Доставка гуманитарных грузов прошла штатно", — сказали в МЧС.

Все автомобили прошли на российско-украинской границе таможенный и пограничный досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

В настоящее время на складах начинается разгрузка автомобилей в присутствии представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи, в том числе по социально значимым объектам Луганской и Донецкой областей.

"Как только последняя машина будет разгружена, все автомобили сразу отправятся в Ростовскую область", — подчеркнул представитель МЧС.

Эта колонна для Донбасса стала 59-й по счету с середины августа 2014 года. За это время для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено уже свыше 65 тысяч тонн гуманитарной помощи, что помогло Донбассу избежать гуманитарной катастрофы.