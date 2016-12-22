В Казахстане назвали возможную причину крушения Су-27

АСТАНА, 22 дек — РИА Новости. Причиной крушения самолета Су-27 возле города Талдыкоргана на юго-востоке Казахстана могли стать неполадки в топливной системе, сообщил бывший министр обороны республики, ныне депутат сената Мухтар Алтынбаев, передает Sputnik Казахстан.
"Причина, я думаю, просто даже до расследования — это связанное что-то с топливной системой или с топливом. Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях, сейчас, видимо, комиссия будет проверять, насколько это все выполнено", — сказал Алтынбаев журналистам после пленарного заседания сената.
Он отметил, что данная ситуация, при которой отказывают оба двигателя, является редкой.
"Ситуация сложная, потому что он был уже на кругу, высота небольшая. Я хочу отметить действия летчика: хладнокровно, очень грамотно действовал, отвернул самолет от населенного пункта. И когда убедился, что падение самолета не причинит ущерба внизу, он катапультировался. Действия очень грамотные", — добавил сенатор.
Как сообщало минобороны республики в четверг, пилот Су-27 майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет.
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