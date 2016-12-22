Колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса пересекла границу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу, сообщает МЧС РФ в четверг.

"Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в пути не произошло", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пути следования колонна МЧС России разделилась на две части, одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган", где груз прошел таможенное оформление в строгом соответствии с международным законодательством.

Добавляется, что все мероприятия на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз.

"После завершения всех процедур в общей сложности более 40 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой свыше 400 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Основная масса груза – продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости", отмечается в сообщении.