Главная военная прокуратура Казахстана расследует крушение Су-27

АЛМА-АТА, 22 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Главная военная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование по факту крушения военного самолета Су-27 в Казахстане, сообщила пресс-служба прокуратуры.

В среду минобороны Казахстана сообщило, что самолет Су-27 потерпел крушение во время учебного полета в ночных условиях, пилот увел воздушное судно в сторону от населенного пункта и катапультировался.

"По факту крушения Су-27 главной военной прокуратурой начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", — отмечается в сообщении.

Под руководством специального прокурора главной военной прокуратуры Сырлыбаева С.А. создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД Казахстана.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и фактических обстоятельств происшествия. О результатах досудебного расследования и принятом процессуальном решении будет сообщено дополнительно.

В свою очередь Минобороны в четверг сообщило, что пилот Су-27 майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет.