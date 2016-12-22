Министр обороны Японии и глава МИД сопроводят Абэ в Перл-Харбор

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Томоми Инада отправится в Перл-Харбор вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и министром иностранных дел Фумио Кисидой, со ссылкой на главу оборонного ведомства сообщило агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что 26-27 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Перл-Харбор. Он выступит в музее, который построен над затопленным японской авиацией линкором "Аризона". Как уже было заявлено, Абэ не намерен извиняться за атаку на Перл-Харбор, проведенную японской авиацией 7 декабря 1941 года, которая стала поводом для вступления США во Вторую мировую войну и начала войны в Тихом океане.

Атака японской авиации и флота на этот гавайский порт стала полной неожиданностью для американского командования. Во время атаки японскими военными самолетами и подводными лодками в декабре 1941 года был нанесен серьезный удар по силам Тихоокеанского флота США, погибло более 2 тысяч военнослужащих. Америка в тот же день объявила войну Японии, что означало ее вступление во Вторую мировую войну. В то же время ряд историков придерживается мнения, что это США знали о готовящейся атаке, но не остановили ее, так как руководству страны было необходимо изменить общественное мнение, выступавшее до этого против вступления Америки в войну. Это мнение основано на том, что до атаки американскими военными были перехвачены японские шифровки с указанием места и времени нападения.