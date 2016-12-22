Япония выплатила взнос ЮНЕСКО с задержкой в семь месяцев

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии выплатило ежегодный взнос ЮНЕСКО, который задерживала с мая месяца, сообщил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Фумио Кисида.

"Оплата пошла в начале этой недели. Мы считаем большим прогрессом то, что идет работа по пересмотру системы регистрации в "Памяти мира", — сказал министр.

В октябре Кисида признал, что Япония задерживает ежегодный взнос организации, обычные выплаты которого происходят в мае.

Ежегодный взнос Японии является самым крупным и составляет 3,85 миллиарда иен (около 38 миллионов долларов). В октябре прошлого года Япония выразила протест против включения документов о событиях 1937 года в Нанкине в наследие ЮНЕСКО "Память мира" по предложению Китая. Япония болезненно восприняла решение ЮНЕСКО о регистрации материалов по событиям в Нанкине, которые также часто называют "Нанкинской резней", считая это односторонним действием, и заявила, что может пересмотреть программу своего участия в финансировании организации.

Сейчас Япония настаивает на реформировании системы регистрации документов и материалов в наследии "Память мира" ЮНЕСКО.

События в Нанкине 1937 года стали одной из кровавых страниц в истории ХХ века. Во время оккупации японскими войсками Нанкина было убито от 200 до 300 тысяч человек, включая мирных жителей. Однако среди ученых и политиков существуют разные точки зрения по вопросу о точном числе жертв, а также составу убитых. Япония в целом признает факт массового убийства военных и гражданских лиц в Нанкине, но считает невозможным указывать точные цифры погибших из-за недостатка фактологического материала.