В китайской провинции ввели запрет на продажу мяса птицы

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Власти города Сямэнь в китайской провинции Фуцзянь ввели частичный запрет на продажу мяса домашней птицы после того, как у одного из жителей был выявлен случай заражения птичьим гриппом H7N9, передает Diseases prevention and control center агентство Синьхуа со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что случай заражения был выявлен у 44-летнего мужчины, живущего в районе Сымин. В настоящий момент он проходит лечение в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Запрет на продажу мяса домашней птицы с целью снижения риска распространения гриппа действует в районе города с четверга, 22 декабря.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.