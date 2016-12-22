При беспорядках в Аргентине пострадали более десяти человек

МЕХИКО, 22 дек – РИА Новости. Девять гражданских лиц и трое полицейских получили ранения в результате столкновений в аргентинском городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй, где сторонники задержанной индейской активистки пытались прорваться в зал суда.

Депутат парламента Союза южноамериканских наций Милагро Сала была задержана еще в январе по подозрению в подготовке массовых беспорядков, отмечает канал Telesur. Также ей предъявлены обвинения в незаконном обогащении. Сама же она называет себя жертвой политических преследований со стороны губернатора провинции Жужуй.

В поддержку Сала выступил ряд левых лидеров Аргентины, в том числе экс-президент Кристина Киршнер. Именно она разместила в своем микроблоге в Twitter кадры, запечатлевшие действия полиции, разгонявшей манифестантов у здания суда. На видео и фото видно грубое обращение стражей порядка с другим депутатом Майрой Мендоса, находившейся в числе манифестантов, когда полицейские сначала повалили ее на землю, а затем грубо схватили за шею.