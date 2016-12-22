В самом опасном городе мира в Гондурасе расстреляли пять человек

МЕХИКО, 22 дек – РИА Новости. Сразу пять человек были убиты на одной из улиц гондурасского города Сан-Педро-Сула в департаменте Кортес, считающегося самым опасным городом мира.

По информации портала El Heraldo, преступление было совершено днем. Неизвестные открыли огонь по группе людей. Среди погибших – четверо мужчин и одна женщина, мотивы расправы не известны.

Уровень преступности и насилия в Гондурасе — один из самых высоких в мире. Управление ООН по наркотикам и преступности называло цифру в 90,4 убийства на 100 тысяч человек населения в Гондурасе. При этом 70% всех убийств связаны с наркотрафиком. В 2014 году число убийств в Сан-Педро-Суле составило 171,2 на каждые 100 тысяч человек, а в департаменте Кортес в целом этот показатель достигал 150 на 100 тысяч населения.