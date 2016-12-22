В США усилили меры безопасности на рынках после теракта в Берлине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Власти трех американских городов усилили меры безопасности на рождественских рынках после теракта в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что после теракта в центре германской столицы полиция Нью-Йорка увеличила число стражей порядка в главных общественных местах города. Как сообщает агентство, для охраны трех рождественских рынков на Манхэттене были направлены вооруженные полицейские. Мэр города Билл де Блазио назвал меры предосторожности "очень грустной реальностью".

Власти Чикаго и Сан-Франциско предприняли те же меры, отмечает агентство со ссылкой на представителей полиции.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). В среду стало известно об объявлении в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри по подозрению в причастности к теракту в Берлине.