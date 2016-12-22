Лондонский суд приговорил бывшего управляющего BlackRock к году тюрьмы

ЛОНДОН, 22 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Лондонский суд приговорил бывшего управляющего портфельными инвестициями инвестфонда BlackRock Марка Литтлтона к одному году тюремного заключения за участие в инсайдерских сделках, сообщают британские СМИ.

Также суд обязал инвестбанкира выплатить штраф в размере 230 тысяч фунтов стерлингов. По данным следствия, 45-летний Литтлтон совершал сделки с использованием инсайдерской информации с акциями компаний EnCore Oil Plc и Cairn Energy, заработав на этом 35 тысяч фунтов стерлингов.

Подсудимый был арестован в 2013 году в рамках расследования Управления по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority) Великобритании. Под его управлением находились два инвестфонда, общий объем средств под управлением в определенные периоды времени достигали 4,5 миллиарда долларов.