Президент Таджикистана выступит с ежегодным посланием перед парламентом

ДУШАНБЕ, 22 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг выступит с ежегодным посланием парламенту страны.

До 2014 года президент выступал на совместном заседании обеих палат парламента Таджикистана ежегодно в апреле, в 2015 году – в январе.

"Начиная с 2014 года, президент обращался с посланием парламенту в январе. Основная причина переноса даты послания была связана с тем, что уже два года как в стране финансовый год начинается в январе, а не 1 апреля как было ранее", — сообщил пресс-секретарь нижней палаты парламента Мухаммадато Султонов.

Он сказал, что с 2016 года главное обращение президента будет в канун наступающего года.

"В ежегодных посланиях парламенту президент страны определяет основные направления внешней и внутренней политики, социально-экономического развития государства на год", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, на совместное заседание обеих палат парламента страны, на котором выступит глава государства, будут приглашены члены правительства, главы всех городов, районов и областей страны, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Таджикистане.