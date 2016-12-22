Конституционный суд Южной Кореи проверит законность импичмента президента

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Конституционный суд Южной Кореи приступит в четверг к рассмотрению правомерности объявленного 9 декабря импичмента президенту страны Пак Кын Хе.
Так, в 2004 году после импичмента бывшего президента Южной Кореи Но Му Хена Конституционный суд восстановил его на высшем госпосту.
На вынесение решения у этого суда есть 180 дней. Нынешнее заседание по импичменту президента будет открытым. На нем, как сообщило агентство Рёнхап, будут объявлены решения по некоторым ходатайствам адвокатов Пак Кын Хе относительно процедуры слушаний.
Участие самой Пак Кын Хе в заседании Конституционного суда не является обязательным по закону.
Сама Пак Кын Хе отрицает все обвинения, в частности, в попустительстве действиям Цой Сун Силь, хотя до импичмента президент сама неоднократно каялась и извинялась в прямом эфире местного телевидения.
До окончательного решения КС президентские полномочия в Южной Корее временно переданы премьер-министру Хван Гё Ану.