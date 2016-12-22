Конституционный суд Южной Кореи проверит законность импичмента президента

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Конституционный суд Южной Кореи приступит в четверг к рассмотрению правомерности объявленного 9 декабря импичмента президенту страны Пак Кын Хе.

Причиной временного отстранения от власти главы государства стал крупнейший коррупционный скандал вокруг давней знакомой президента по имени Цой Сун Силь, которая арестована по подозрению в злоупотреблении своими высокими связями в личных целях. Теперь дальнейшую судьбу Пак Кын Хе определит Конституционный суд, который может либо утвердить импичмент или восстановить ее в должности президента.

Так, в 2004 году после импичмента бывшего президента Южной Кореи Но Му Хена Конституционный суд восстановил его на высшем госпосту.

На вынесение решения у этого суда есть 180 дней. Нынешнее заседание по импичменту президента будет открытым. На нем, как сообщило агентство Рёнхап, будут объявлены решения по некоторым ходатайствам адвокатов Пак Кын Хе относительно процедуры слушаний.

Участие самой Пак Кын Хе в заседании Конституционного суда не является обязательным по закону.

Если в результате импичмент будет одобрен КС, то в течение двух месяцев в Южной Корее должны состояться выборы нового президента. Официально президентские полномочия Пак Кын Хе должны были закончиться в феврале 2017 года.

Сама Пак Кын Хе отрицает все обвинения, в частности, в попустительстве действиям Цой Сун Силь, хотя до импичмента президент сама неоднократно каялась и извинялась в прямом эфире местного телевидения.

До окончательного решения КС президентские полномочия в Южной Корее временно переданы премьер-министру Хван Гё Ану.