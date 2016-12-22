США вернут Японии четыре тысячи гектаров земли на Окинаве

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Вооруженные силы США вернут в четверг Японии участок земли на Окинаве, который использовался до сих пор для американских военных учений.

Это будет крупнейшая часть земли, передаваемая США японцам после возвращения Окинавы под контроль Японии в 1972 году.

Как передало ранее агентство Киодо, взамен в том же районе построены шесть вертолетных площадок, которые будут, предположительно, использоваться для взлетов и посадок американских конвертопланов Osprey. Один из таких самолетов упал недавно у берегов Окинавы, вызвав беспокойство местных жителей за свою безопасность.

Губернатор Окинавы Такэси Онага, добивающийся вывода самолетов Osprey за пределы префектуры, не намерен принимать участия в церемонии передачи земли, сообщает Киодо.

Земля будет возвращена по договоренности США и Японии от 1996 года.

Со своей стороны США заверили, что сокращение зоны военных учений на Окинаве не подрывает обязательств и способности Вашингтона взаимодействовать с правительством Японии и японскими Силами самообороны.

Генерал-лейтенант Лоренс Николсон, командующий американскими войсками на Окинаве, заявил накануне, что в будущем США передадут еще часть земли Японии, уважая желание жителей Окинавы сократить американское военное присутствие на островах.

Несмотря на нынешнее возвращение участка земли, на Окинаве все равно будет сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории.

Окинава занимает всего 1% всей территории Японии, и жителям островов кажется, что возвращения четырех тысяч гектаров явно недостаточно. Неоднократно они выражали возмущение преступлениями, которые совершали американские военнослужащие в префектуре, шумом летающих над городами самолетов и их авариями.

По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.