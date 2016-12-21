Госдеп заявил, что не обсуждал с Россией тему кибератак в последнее время

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США и Россия в последнее время не обсуждали тему кибербезопасности, в частности, хакерских атак во время предвыборной кампании, заявил в среду официальный представитель американского госдепартамента Джон Кирби.

"Мне не известно о дискуссиях по хакерским атакам во время выборов", — сказал он на регулярном брифинге.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что власти США впервые использовали "горячую линию" связи с Москвой, чтобы предупредить о своем серьезном отношении к вмешательству в процесс выборов. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что американский лидер Барак Обама общался с главой российского государства Владимиром Путиным по горячей линии, однако пояснил, что "это обычная закрытая линия связи, которую главы государств используют для телефонных переговоров". По его словам, эта линия "постоянно использовалась и используется".