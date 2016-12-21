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В мире

White Ops заявила о начале расследования после доклада о российских хакерах

22:5221.12.2016
(обновлено: 22:53 21.12.2016)
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Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Glebstock

ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Американская компания White Ops, ранее опубликовавшая доклад о группе "российских кибермошенников", которые якобы похищали миллионы долларов, заявила, что правоохранительные органы США начали расследование в связи с их публикацией; при этом White Ops не предоставила никаких подробностей, сославшись на собственное участие в расследовании.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Niko Endres
В США опубликовали доклад о российских хакерах, ворующих "миллионы в день"
Правоохранительные органы США начали расследование в связи с публикацией информации американской компанией White Ops о группе "российских кибермошенников", которые якобы осуществляла хищения миллионов долларов, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее White Ops опубликовала доклад, в котором утверждается, что выявлена крупнейшая мошенническая операция в интернете, якобы осуществленная "российскими киберпреступниками" и позволяющая красть у СМИ и компаний до 5 миллионов долларов в день.

"Руководство White Ops не может вдаваться в детали. Тем не менее, оно уверено в причастности (хакеров из РФ к преступлению – ред.), но не может предоставить дополнительную информацию, поскольку участвует в расследовании с федеральными правоохранительными органами США", — заявил РИА Новости официальный представитель компании.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Правоохранительные органы США пока не сообщали о начале расследования по данному делу.

В отчете компании утверждается, что она якобы зафиксировала подобную деятельность в сентябре 2015 года. Как уверяется в тексте, так называемая схема Methbot позволяет красть у СМИ и компаний от 3 до 5 миллионов долларов в день. При этом в отчете не приводится никаких имен преступников, а также доказательств их связи с РФ.

В отчете утверждается, что в рамках данной схемы якобы было создано более 250 тысяч поддельных сайтов, которые похожи на страницы известных СМИ или компаний. Кроме того, по утверждению компании, группа обладает более чем 570 тысячами поддельных IP-адресов, которые создают видимость просмотров материалов на поддельных сайтах. Утверждается, что выделенные серверы группы, которых насчитывается от 800 до 1200, расположены в США и Нидерландах.

На сайте White Ops говорится, что компания специализируется на защите цифровой рекламы, а также предлагает решения по оптимизации и контролю в рекламной индустрии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "Россия всегда была, есть и будет оставаться приверженной принципу необходимости борьбы с кибертерроризмом, с хакерством", "является сторонником международного сотрудничества, в том числе с США, в этой области".

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