Госдеп заявил, что диалог между Россией и США не прерывается

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Диалог между США и РФ по ключевым вопросам не прекращался и сохраняется, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

На брифинге журналисты попросили его прокомментировать заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что практически все уровни диалога РФ и США находятся сейчас в замороженном состоянии.

"Я не понимаю, какова природа этого заявления. Безусловно, у нас есть разногласия с РФ по ряду вопросов, но диалог не прерывается", — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что госсекретарь США Джон Керри и глава МИД РФ общаются между собой на постоянной основе, обсуждая в том числе "операции по Сирии". "По ключевым вопросам они продолжают диалог", — сказал представитель госдепартамента.

Кирби также отметил, что Вашингтон и Москва контактируют "даже по Украине". "Очевидно, что у нас есть разногласия, но диалог по-прежнему есть", — сказал он.

Представитель госдепартамента подчеркнул, что постоянные контакты, в частности, поддерживаются на уровне посольств. "У нас есть посольство там (в России), и наш посол общается со своими (российскими) партнерами на ежедневной основе", — сказал Кирби.