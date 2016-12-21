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К расследованию убийства российского посла привлекли 120 специалистов

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (380)
21:2921.12.2016
(обновлено: 21:45 21.12.2016)
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Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici

АНКАРА, 21 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Анкары продолжает следственные действия по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, к следствию привлечена группа специалистов из 120 человек, сообщает агентство Anadolu в среду.

Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова
© AFP 2016/ Sozcu daily/ Yavuz Alatan
Эрдоган: у убийцы российского посла были связи за границей
Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Представители следственных органов Турции и России в соответствии с Миннесотским протоколом организовали слаженную работу, на данный момент уже задержано 11 подозреваемых. Исследуются данные с мобильного телефона и банковские операции убийцы. По информации агентства, прорабатывается версия о том, что Алтынбаш был зачислен на службу в полицию благодаря поддержке членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в структурах МВД Турции.

Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
Церемония прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Anadolu Agency
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Церемония прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым, убитым накануне, прошла во вторник в аэропорту Анкары Эсенбога.
Жена Марина Карлова на панихиде по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции
© REUTERS/ Umit Bektas
Вдова Марина Карлова на панихиде по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции.
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Эрай Эркылыч
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На летном поле перед российским самолетом, который должен был доставить тело дипломата на родину, выстроился почетный караул, военные держали в руках портрет Карлова в траурной рамке.
Панихида по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции
© REUTERS/ Umit Bektas
Панихида по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции.
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Эрай Эркылыч
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Военные вынесли из машины и поставили на постамент гроб, декорированный в цвета российского флага.
Вдова Андрея Карлова Марина на церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Anadolu Agency
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Вдова Марина Карлова на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары.
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Эрай Эркылыч
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Около гроба выставили многочисленные венки, в том числе от президента Турции, на флагштоках вывесили российские и турецкие флаги.
Прощание с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Anadolu Agency
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На время прощания в аэропорту усилили меры безопасности.
Прощание с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Anadolu Agency
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С прощальными речами выступили представители дипкорпуса и члены турецкого правительства. После прощания военные погрузили гроб и венки в самолет.
Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Во вторник вечером спецрейс с телом Андрея Карлова приземлился в московском аэропорту "Внуково".
Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (на первом плане слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (на втором плане справа) на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и мать убитого посла России в Турции Андрея Карлова Мария
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и мать убитого посла России в Турции Андрея Карлова Мария на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла.
Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник на открытии выставки в Анкаре. МИД РФ расценил нападение на дипломата как теракт.
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Согласно источникам агентства, за два дня до попытки переворота 15 июля, Алтынбаш взял отпуск из управления полиции Диярбакыра, где в то время служил. Свой отпуск он провел в Анкаре. Сейчас выясняется, что именно он делал в столице в это время. В день попытки переворота Алтынбаш ушел на больничный, жалуясь на боли в желудке. Врач, который выписал ему справку, был инспектором полиции, которого также уволили из рядов МВД за причастность к организации Гюлена. Расследуется также вероятность использования убийцей лекарств и других препаратов.

Убийца российского дипломата имел при себе три запасные полные обоймы и еще 20-25 патронов в карманах. Органы прокуратуры также рассматривают версию о том, можно ли было захватить убийцу живым. В связи с этим детально изучаются кадры перестрелки нападавшего с силами безопасности, которая произошла после того, как преступник произвел выстрелы в Карлова.

Убийство посла и сирийский вопрос: к чему приведет трагедия в Анкаре
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Убийство посла и сирийский вопрос: к чему приведет трагедия в Анкаре
Как следует из просмотренных видеокадров и показаний очевидцев, после выстрелов в Карлова нападавший отошел вглубь зала и начал по одному срывать и бросать на пол экспонаты выставочного зала. На призыв сдаться полицейских, которые первыми прибыли на место происшествия, Алтынташ ответил огнем. Затем спрятавшись за одной из перегородок, продолжил стрелять в полицейских.

Прибывшие вслед за этим на место происшествия бойцы спецназа полиции ранили его сначала в оба бедра, затем в колени. Установлено, что упавший Алтынташ продолжал стрелять. На команду "сдавайся" он ответил: "Вы не возьмете мены живым". По версии следствия, он был убит полицейскими после того, когда они предположили, что Алтынташ пытался вытащить бомбу из-за спины.

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