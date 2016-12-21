К расследованию убийства российского посла привлекли 120 специалистов

АНКАРА, 21 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Анкары продолжает следственные действия по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, к следствию привлечена группа специалистов из 120 человек, сообщает агентство Anadolu в среду.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Представители следственных органов Турции и России в соответствии с Миннесотским протоколом организовали слаженную работу, на данный момент уже задержано 11 подозреваемых. Исследуются данные с мобильного телефона и банковские операции убийцы. По информации агентства, прорабатывается версия о том, что Алтынбаш был зачислен на службу в полицию благодаря поддержке членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в структурах МВД Турции.

Согласно источникам агентства, за два дня до попытки переворота 15 июля, Алтынбаш взял отпуск из управления полиции Диярбакыра, где в то время служил. Свой отпуск он провел в Анкаре. Сейчас выясняется, что именно он делал в столице в это время. В день попытки переворота Алтынбаш ушел на больничный, жалуясь на боли в желудке. Врач, который выписал ему справку, был инспектором полиции, которого также уволили из рядов МВД за причастность к организации Гюлена. Расследуется также вероятность использования убийцей лекарств и других препаратов.

Убийца российского дипломата имел при себе три запасные полные обоймы и еще 20-25 патронов в карманах. Органы прокуратуры также рассматривают версию о том, можно ли было захватить убийцу живым. В связи с этим детально изучаются кадры перестрелки нападавшего с силами безопасности, которая произошла после того, как преступник произвел выстрелы в Карлова.

Как следует из просмотренных видеокадров и показаний очевидцев, после выстрелов в Карлова нападавший отошел вглубь зала и начал по одному срывать и бросать на пол экспонаты выставочного зала. На призыв сдаться полицейских, которые первыми прибыли на место происшествия, Алтынташ ответил огнем. Затем спрятавшись за одной из перегородок, продолжил стрелять в полицейских.

Прибывшие вслед за этим на место происшествия бойцы спецназа полиции ранили его сначала в оба бедра, затем в колени. Установлено, что упавший Алтынташ продолжал стрелять. На команду "сдавайся" он ответил: "Вы не возьмете мены живым". По версии следствия, он был убит полицейскими после того, когда они предположили, что Алтынташ пытался вытащить бомбу из-за спины.