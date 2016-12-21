В ДРК при столкновениях с полицией погибли не менее 15 повстанцев

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. По меньшей мере 15 членов повстанческого движения во главе с христианским пастором погибли в результате столкновений с полицией в Демократической Республике Конго, передает в среду агентство Рейтер.

По данным агентства, также были убиты трое полицейских.

Полиция вступила во вторник в борьбу с повстанцами на северо-западе страны, поддерживающими пастора церкви конголезской организации протестантского происхождения. Ранее, как сообщает агентство, этот пастор похитил многих местных жителей.

Отмечается, что эти столкновения не связаны с акциями протеста против пребывания на посту президента страны Жозефа Кабилы, в результате которых погибли 26 человек.