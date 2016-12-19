На востоке ДРК силовики отразили атаку на тюрьму

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Силы безопасности Демократической Республики Конго отразили атаку группы вооруженных людей на тюрьму на востоке страны в понедельник, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

В сентябре в ДРК начались выступления сторонников оппозиции против действующего президента Жозефа Кабилы. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков. Акции протеста переросли в беспорядки. Радикальная оппозиция настаивает на отставке президента 19 декабря, когда истекает предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. Ранее сообщалось, что в понедельник не исключено проведение массовых акций протеста.

По данным агентства, нападение на здание тюрьмы совершили боевики местной группировки "Маи-Маи", попытавшиеся воспользоваться возможными беспорядками в стране и освободить заключенных.