Франция призвала передать останки жертв крушения египетского A320 семьям

ПАРИЖ, 15 дек — РИА новости, Виктория Иванова. Франция вновь призвала к передаче семьям останков пассажиров самолета авиакомпании EgyptAir, потерпевшего крушение во время выполнения полёта по маршруту MS804 из Парижа в Каир, передаёт издание Ouest France.

"Франция ожидает, что доклад генеральной прокуратуры Египта как можно скорее откроет возможность передать останки жертв (катастрофы — ред) семьям. Франция, как это было с момента этого трагического инцидента, сотрудничает с компетентными египетскими органами с тем, чтобы содействовать расследованию, в том числе — путём предоставления экспертов", — приводит издание слова официального представителя МИД Франции Ромэна Надаля.

Ранее в четверг стало известно, что техническая комиссия по расследованию катастрофы передала расследование в генеральную прокуратуру Египта в связи с подозрением на наличие криминального следа.

Пассажирский самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар. В распространенном 15 декабря заявлении комиссии по расследованию катастрофы рейса MS804 говорится, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ.