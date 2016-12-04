В Китае жертвами обрушения здания стали пять человек

ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Пять человек стали жертвами обрушения здания на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в субботу днем в пригороде города Цзинань в провинции Шаньдун. Здание было частью фабрики, на которой проводились ремонтные работы. Под завалами оказались девять человек.

Отмечается, что к утру воскресенья спасателям удалось найти семь человек, троих погибших и четверых раненых, которые были госпитализированы. Состояние раненых оценивается как стабильное. Тело еще двоих погибших были обнаружены позднее. Спасательные работы на данный момент уже прекращены.

Полиция уже задержала подозреваемых для допроса. Причина ЧП выясняется.