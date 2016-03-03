Три сотрудника организации Save the Children похищены в ДРК

Похищение произошло в среду днем в провинции Северное Киву, другие подробности пока неизвестны. В Save the Children заявляют, что работают над разрешением ситуации.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Три сотрудника международной гуманитарной организации Save the Children были похищены в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на заявление организации.

Организация заявила, что похищение произошло днем в минувшую среду в провинции Северное Киву. Других подробностей организация не уточнила, отметив, что работает над разрешением ситуации.

Провинция Северное Киву, граничащая с Руандой и Угандой, была опустошена региональными войнами, жертвами которых в период с 1996 по 2003 год стали миллионы человек. Десятки вооруженных формирований остаются в провинции, угнетая местных жителей, пользуясь природными ресурсами этой территории и препятствуя поступлению принципиально важной помощи в этот район.

Агентство сообщает, ссылаясь на данные правозащитной организации Human Rights Watch, что по меньшей мере 175 человек были похищены в прошлом году в восточной части ДРК с целью выкупа. Многие похищения, предположительно, были осуществлены бывшими или настоящими членами вооруженных формирований.