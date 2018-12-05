Самка снежного барса с потомством замечена на хребте Сайлюгем

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые застали снежного барса во время охоты на сибирского горного козла в Сайлюгемском национальном парке, сообщает пресс-служба парка. Отмечается, что это была самка ирбиса, преследовавшая группу из трех козерогов по склону хребта Сайлюгем.

Также сообщается, что на камере автоматической регистрации, расположенной на вершине хребта, самка зафиксирована с новым потомством — тремя котятами в возрасте около шести месяцев.

"Летом на данном участке камеры не фиксировали этих особей. Скорее всего, они спустились сюда вслед за козерогами, основным кормом снежного барса в этих местах", — рассказал научный сотрудник Сайлюгемского парка Алексей Кужлеков.



Сейчас, по сообщению пресс-службы, на этом участке парка подтверждено присутствие семи ирбисов. Специалисты отмечают тенденцию к увеличению их численности на территории Сайлюгемского парка — снежные барсы осваивают новые участки.