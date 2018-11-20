АНО "Дальневосточные леопарды" учредила новую ежегодную премию

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. АНО "Дальневосточные леопарды" учредила ежегодную премию заслуг ученых в области изучения и охраны млекопитающих имени профессора Н.Н.Воронцова, сообщается на сайте организации.

Ее смогут получить сотрудники заповедников и национальных парков, работники государственных бюджетных учреждений науки и государственных образовательных учреждений, зарубежные ученые, работающие в России, а также научные коллективы. Премию присуждают за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие териологии, выполненных на особо охраняемых природных территориях РФ.

Принять участие в конкурсе смогут авторы, работы которых способствуют выработке эффективных методов охраны и восстановления популяций млекопитающих, исследуют биологии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов этих животных. К ним также относятся исследования, являющиеся основой для создания новых научных направлений или научных школ и создающие потенциал дальнейшего применения полученных научных результатов.

Работы, которые можно будет выдвинуть на премию, затрагивают многочисленные сферы науки: зоогеография, физиология, морфология, генетика, популяционная экология, филогения, систематика, биология и поведение млекопитающих, вскрывающие значимые закономерности биологии млекопитающих, выполненные на основании анализа материалов, собранных на ООПТ как на основании многолетних наблюдений, так и в течение ряда полевых сезонов.

"Мы надеемся, что премия имени профессора Н.Н.Воронцова будет способствовать активизации и стимулированию териологических исследований в российских заповедниках и национальных парках. Это крайне важно для выработки эффективных мер по сохранению биоразнообразия", — отметил заслуженный эколог Российской Федерации и советник генерального директора АНО "Дальневосточные леопарды" В.Б.Степаницкий.

Прием документов на соискание премии имени профессора Н.Н.Воронцова за 2019 год будет проходить с 15 января по 15 марта. Более подробно с положением о премии и условиями подачи и приема документов можно ознакомиться на сайте АНО "Дальневосточные леопарды".