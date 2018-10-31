На форуме в КНР определили приоритеты изучения популяций редких кошек

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Участники Международного форума по сохранению амурского тигра и дальневосточного леопарда достигли договоренности о совместной работе по защите и изучению трансграничных популяций редких кошек, сообщается на сайте Минприроды РФ.

От российской стороны выступала делегация ФГБУ "Земля леопарда" (Приморский край), которая представила презентацию результатов работы ООПТ.

Участники высоко оценили перспективы создания российско-китайского трансграничного резервата, включающего территории нацпарка "Земля леопарда", заповедника "Кедровая Падь" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда (КНР).

Амурские тигры и дальневосточные леопарды свободно передвигаются по территории двух стран — минимальное количество взрослых леопардов, попавших в фотоловушки России и КНР в 2013-2015 годах, составляло 15 особей.

"В настоящее время в Китае ведется создание Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда, территория которого граничит с "Землей леопарда". Важно достигнуть договоренности о совместной охранной и научной деятельности", — отметил директор нацпарка Виктор Бардюк.