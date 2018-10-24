Входящие в ареал снежного барса ООПТ усилили борьбу с браконьерством

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Расширение штата отделов охраны на особо охраняемых природных территориях, обеспечение материально-технической базы, а также повышение квалификации и оплаты труда государственных инспекторов поможет восстановить популяцию снежного барса, сообщается на сайте Минприроды РФ.

Ирбис имеет статус уязвимого вида и занесен в Красный список Международного союза охраны природы. На данный момент на территории России обитает 50‒60 особей.

"Основная угроза для снежного барса — это проволочные петли. Задержать одного человека, зашедшего в тайгу с рюкзаком проволоки за спиной, очень сложно, а вред он может нанести колоссальный", ‒ отметил заместитель начальника отдела Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Виктор Лукаревский.

На снижение популяции животных также влияют сокращение численности копытных, пожары, уничтожающие места обитания, и плохие погодные условия.