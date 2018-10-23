23 октября - Международный день снежного барса

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day) отмечается 23 октября. Праздник был учрежден в октябре 2013 года в Бишкеке на Всемирном форуме по сохранению ирбиса, сообщает сайт программы "Ирбис — снежный барс".

В России Международный день ирбиса отмечается на Алтае, в Туве и на юге Красноярского края, в Саяно-Шушенском заповеднике. Празднование проходит в научных и образовательных учреждениях, где проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвящённых жизни снежного барса.

Снежный барс занесен в Красную книгу из-за риска оказаться в числе вымирающих видов. Редкий окрас и ценный мех давно превратили его в привлекательную добычу для браконьеров. Кроме того, расширение пастбищ в высокогорных районах стран Центральной Азии привело к тому, что естественная среда обитания снежного барса сужается.

Масштабная программа по изучению и мониторингу популяции ирбиса на юге России была запущена в 2010 году. По последним данным, на территории страны насчитывается около 70 особей.