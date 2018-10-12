В нацпарке "Земля леопарда" начался новый этап мониторинга леопардов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В лесах юго-западного Приморья специалисты установят более 400 автоматических камер, которые будут работать одновременно в течение трех месяцев. Площадь, охваченная сетью фотомониторинга, составляет 360 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

"Мы рассчитали оптимальное расположение фотоловушек на леопардовых тропах. Сеть выстроена максимально эффективным образом: камеры устанавливают с промежутками в три-пять километров. На точках мониторинга настраиваются по две фотоловушки с разных сторон звериной тропы. Такая система позволяет получать фотографии леопардов с двух боков, что важно для их идентификации", — отметил старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н.Воронцова Петр Сонин.

В долгосрочных планах специалистов — расширение сети фотоловушек по нескольким направлениям.

Новый сезон установки фотоловушек будет завершен весной следующего года. После анализа всех данных специалисты "Земли леопарда" смогут объявить о количестве отмеченных за год редких кошек.