Дикие кошки России
Потомство снежного барса впервые обнаружили на юге Узбекистана
© РИА Новости / Владимир Пирогов
(обновлено: 10:22 10.10.2018)
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Потомство снежного барса впервые обнаружили на юге Узбекистана

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Два детеныша снежного барса были впервые обнаружены на территории Гиссарского заповедника на юге Узбекистана, сообщает Госкомитет по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) республики.

Подтверждено обитание снежного барса на хребте Шапшал
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Снежного барса обнаружили на хребте Шапшал

"При инспектировании территории Гиссарского государственного заповедника на одном из его участков были обнаружены два котенка снежного барса. Это первый достоверный факт размножения этого крупного хищника на территории Узбекистана", — говорится на странице ведомства в Facebook.

Ветеринары оценили состояние котят как неудовлетворительное, оба подверглись сильному стрессу, у одного из них были открытые раны. "Было принято решение о необходимости реабилитации животных в Ташкентском зоопарке", — добавили в Госкомитете.

В конце 2014 года научный мониторинг, проводимый при поддержке российского представительства Всемирного Фонда дикой природы (WWF), позволил впервые зафиксировать особей снежного барса в Гиссарском заповеднике на юго-западе Узбекистана. В силу труднодоступности мест обитания снежного барса и низкой плотности этого вида до сих пор аспекты его жизнедеятельности остаются малоизученными. Для регистрации животных, в частности, используются фотоловушки. По оценкам экологов, популяция барса в республике сегодня не превышает 20 особей.

В сентябре 2017 года в Гиссарском заповеднике была запущена программа сохранения среды обитания снежных барсов, рассчитанная до конца 2021 года. Проект будет реализован Госкомэкологии, Программой развития ООН (UNDP) в республике за счет гранта Глобального экологического фонда в размере 6,5 миллиона долларов.

Гиссарский заповедник, расположенный на отрогах одноименного хребта, образованный в 1983 году, имеет самую большую площадь среди охраняемых природных территорий Узбекистана. На его территории обитают несколько видов млекопитающих, включенных в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу республики. В настоящее время мировая популяция снежного барса по различным источникам колеблется от 4,5 тысячи до 7,3 тысячи особей.

Ирбис
© РИА Новости / Владимир ПироговСнежные барсы довольно крупные хищники – взрослые особи достигают в длину 120–125 см и весят до 45 кг.Ирбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Снежные барсы довольно крупные хищники – взрослые особи достигают в длину 120–125 см и весят до 45 кг.
© РИА Новости / Владимир ПироговЭти дикие кошки способны справиться с добычей, втрое превосходящей их по массе, и не имеют конкурентов на охоте в ареале своего обитания.Ирбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Эти дикие кошки способны справиться с добычей, втрое превосходящей их по массе, и не имеют конкурентов на охоте в ареале своего обитания.
© РИА Новости / Владимир ПироговИрбисов можно считать гурманами. Вместе с мясом они также питаются зелеными частями растений и травой.Ирбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Ирбисов можно считать гурманами. Вместе с мясом они также питаются зелеными частями растений и травой.
© РИА Новости / Владимир ПироговВ голодные годы хищники нередко охотятся возле населенных пунктов и нападают на домашних животных.Ирбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
В голодные годы хищники нередко охотятся возле населенных пунктов и нападают на домашних животных.
© РИА Новости / Владимир ПироговОтличительной особенностью ирбисов помимо внушительного хвоста считается узор на их мехе: помимо обычных черных пятен шкура хищников украшена кольцеобразными темно-бурыми пятнами.Ирбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Отличительной особенностью ирбисов помимо внушительного хвоста считается узор на их мехе: помимо обычных черных пятен шкура хищников украшена кольцеобразными темно-бурыми пятнами.
© РИА Новости / Максим БлиновОтличительной особенностью ирбисов помимо внушительного хвоста считается узор на их мехе: помимо обычных черных пятен шкура хищников украшена кольцеобразными темно-бурыми пятнами.Ирбис
© РИА Новости / Максим Блинов
Отличительной особенностью ирбисов помимо внушительного хвоста считается узор на их мехе: помимо обычных черных пятен шкура хищников украшена кольцеобразными темно-бурыми пятнами.
© РИА Новости / Владимир ПироговВзрослые снежные барсы – одиночки, обитающие в границах строго определенной индивидуальной территории.Ирбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Взрослые снежные барсы – одиночки, обитающие в границах строго определенной индивидуальной территории.
© РИА Новости . Евгений БиятовКаждый хозяин территории регулярно совершает обходы своего участка, перемещаясь по одним и тем же маршрутам.Ирбис
© РИА Новости . Евгений Биятов
Каждый хозяин территории регулярно совершает обходы своего участка, перемещаясь по одним и тем же маршрутам.
© РИА Новости / Максим БлиновВ основном ирбисы селятся в высокогорных районах, на склонах ущелий, заросших густым кустарником, и безлесных высокогорьях.Ирбис
© РИА Новости / Максим Блинов
В основном ирбисы селятся в высокогорных районах, на склонах ущелий, заросших густым кустарником, и безлесных высокогорьях.
© РИА Новости / Владимир ПироговСамая северная популяция пятнистого хищника обосновалась в горах Южной Сибири (Алтай, Саяны, горы Тувы).Ирбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Самая северная популяция пятнистого хищника обосновалась в горах Южной Сибири (Алтай, Саяны, горы Тувы).
© РИА Новости / Владимир ПироговВ Красной книге Российской Федерации хищнику присвоена первая категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения на пределе ареала.Ирбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
В Красной книге Российской Федерации хищнику присвоена первая категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения на пределе ареала.
© РИА Новости / Владимир ПироговВ 2010 году была запущена масштабная программа изучения и мониторинга популяции снежного барса на юге Сибири.Ирбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
В 2010 году была запущена масштабная программа изучения и мониторинга популяции снежного барса на юге Сибири.
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