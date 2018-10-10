Потомство снежного барса впервые обнаружили на юге Узбекистана

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Два детеныша снежного барса были впервые обнаружены на территории Гиссарского заповедника на юге Узбекистана, сообщает Госкомитет по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) республики.

"При инспектировании территории Гиссарского государственного заповедника на одном из его участков были обнаружены два котенка снежного барса. Это первый достоверный факт размножения этого крупного хищника на территории Узбекистана", — говорится на странице ведомства в Facebook.

Ветеринары оценили состояние котят как неудовлетворительное, оба подверглись сильному стрессу, у одного из них были открытые раны. "Было принято решение о необходимости реабилитации животных в Ташкентском зоопарке", — добавили в Госкомитете.

В конце 2014 года научный мониторинг, проводимый при поддержке российского представительства Всемирного Фонда дикой природы (WWF), позволил впервые зафиксировать особей снежного барса в Гиссарском заповеднике на юго-западе Узбекистана. В силу труднодоступности мест обитания снежного барса и низкой плотности этого вида до сих пор аспекты его жизнедеятельности остаются малоизученными. Для регистрации животных, в частности, используются фотоловушки. По оценкам экологов, популяция барса в республике сегодня не превышает 20 особей.

В сентябре 2017 года в Гиссарском заповеднике была запущена программа сохранения среды обитания снежных барсов, рассчитанная до конца 2021 года. Проект будет реализован Госкомэкологии, Программой развития ООН (UNDP) в республике за счет гранта Глобального экологического фонда в размере 6,5 миллиона долларов.

Гиссарский заповедник, расположенный на отрогах одноименного хребта, образованный в 1983 году, имеет самую большую площадь среди охраняемых природных территорий Узбекистана. На его территории обитают несколько видов млекопитающих, включенных в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу республики. В настоящее время мировая популяция снежного барса по различным источникам колеблется от 4,5 тысячи до 7,3 тысячи особей.