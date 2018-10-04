РФ предложила создать международную базу идентификации крупных кошек Азии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия выступила с инициативой создания единой международной базы идентификации крупных кошек Азии. Как сообщает пресс-служба Минприроды РФ, предложение отражено в документе постоянного комитета СИТЕС по вопросам крупных кошачьих (Asian Big Cats Document), утвержденном по итогам круглого стола "Крупные кошачьи: состояние популяций и их охрана в России".

Мероприятие состоялось в рамках 70-го заседания постоянного комитета Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), которое проходит с 1 по 5 октября 2018 года в Сочи (Краснодарский край).

В работе круглого стола приняли участие свыше 70 экспертов из разных стран, представляющих органы государственной власти, особо охраняемые природные территории, некоммерческие природоохранные организации, научное сообщество, СМИ.

В ходе мероприятия была принята рекомендация на постоянной основе внедрять международный обмен опытом и наилучшими практиками и технологиями (включая систему повышения эффективности охранных мероприятий SMART) в области охраны и изучения крупных кошачьих, в том числе через распространение обзоров наилучшего опыта.

Стороны договорились продолжать активно развивать трансграничное сотрудничество в области сохранения и изучения снежного барса, дальневосточного леопарда и амурского тигра, охраны ключевых мест обитания этих видов, способствовать укреплению потенциала существующих особо охраняемых природных территорий.

В итоговом документе отражена необходимость усилить трансграничное сотрудничество национального парка "Земля леопарда" (Приморский край) и прилегающих ООПТ Китая, ускорить процесс создания трансграничных резерватов "Сайлюгем — Сийлхэм" и "Тунка — Хубсугул".

Эксперты пришли к согласию в необходимости усилить взаимодействие таможенных и иных контролирующих органов для пресечения и перепродажи продукции незаконной охоты на крупных кошачьих.

Планируется, что опыт российского Центра восстановления переднеазиатского леопарда может быть распространен на другие страны ареала хищника.