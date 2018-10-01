День тигра отметили во Владивостоке в 19-й раз

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В последние выходные сентября во Владивостоке в 19-й раз прошел День тигра, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме сохранения большой редкой кошки, сообщает сайт программы "Амурский тигр".
Президент России Владимир Путин направил участникам Дня тигра приветствие.
"Ваш традиционный форум объединяет в столице Приморского края людей самых разных возрастов, профессий, увлечений — всех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и очень важному делу — сбережению нашего богатого природного наследия, в том числе популяции амурского тигра, который еще недавно находился на грани исчезновения", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В рамках праздника прошло вручение наград центра "Амурский тигр" за верность делу сохранения природы Дальнего Востока. Государственным природоохранным организациям и ответственным охотпользователям передали технику и стационарные объекты, а на острове Русский состоялась закладка первого камня Парка природы Дальнего Востока и Музея амурского тигра. На главной площади Владивостока работали специализированные зоны, где можно было узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций, направленной на его сохранение. Для детей проводились конкурсы, мастер-классы и квесты. У площадки "Земли леопарда" гостей встречали волонтеры, переодетые в тигра, леопарда и других животных.
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участник праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участница праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Юная участница праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС РФ во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Отдыхающие фотографируются на фоне баннера с тигром на праздничных мероприятиях, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участницы праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивосток
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Юные участницы праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Юные участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Воздушная фигура тигра во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Флаги с символикой Дня тигра во Владивостоке
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
Продажа воздушных шаров, посвященных Дню тигра, на Центральной площади во Владивостоке
Самая зрелищная часть Дня тигра, масштабное карнавальное шествие, прошла в воскресенье. В параде участвовали школы и университеты Приморья, а также государственные ведомства и крупные компании — всего более 100 организаций. По предварительным данным, в нем приняло участие около 20 тыс. человек. Вечером праздник завершился концертом групп "Чайф" и "Несчастный случай".
В этом году организаторами выступили центр "Амурский тигр" и администрации Приморского края и города Владивостока.