День тигра отметили во Владивостоке в 19-й раз

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В последние выходные сентября во Владивостоке в 19-й раз прошел День тигра, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме сохранения большой редкой кошки, сообщает сайт программы "Амурский тигр".

Президент России Владимир Путин направил участникам Дня тигра приветствие.

"Ваш традиционный форум объединяет в столице Приморского края людей самых разных возрастов, профессий, увлечений — всех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и очень важному делу — сбережению нашего богатого природного наследия, в том числе популяции амурского тигра, который еще недавно находился на грани исчезновения", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В рамках праздника прошло вручение наград центра "Амурский тигр" за верность делу сохранения природы Дальнего Востока. Государственным природоохранным организациям и ответственным охотпользователям передали технику и стационарные объекты, а на острове Русский состоялась закладка первого камня Парка природы Дальнего Востока и Музея амурского тигра. На главной площади Владивостока работали специализированные зоны, где можно было узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций, направленной на его сохранение. Для детей проводились конкурсы, мастер-классы и квесты. У площадки "Земли леопарда" гостей встречали волонтеры, переодетые в тигра, леопарда и других животных.

Самая зрелищная часть Дня тигра, масштабное карнавальное шествие, прошла в воскресенье. В параде участвовали школы и университеты Приморья, а также государственные ведомства и крупные компании — всего более 100 организаций. По предварительным данным, в нем приняло участие около 20 тыс. человек. Вечером праздник завершился концертом групп "Чайф" и "Несчастный случай".

В этом году организаторами выступили центр "Амурский тигр" и администрации Приморского края и города Владивостока.