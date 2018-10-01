Дикие кошки России
Юные участницы праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
(обновлено: 16:41 01.10.2018)
0240

День тигра отметили во Владивостоке в 19-й раз

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В последние выходные сентября во Владивостоке в 19-й раз прошел День тигра, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме сохранения большой редкой кошки, сообщает сайт программы "Амурский тигр".

Президент России Владимир Путин направил участникам Дня тигра приветствие.

"Ваш традиционный форум объединяет в столице Приморского края людей самых разных возрастов, профессий, увлечений — всех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и очень важному делу — сбережению нашего богатого природного наследия, в том числе популяции амурского тигра, который еще недавно находился на грани исчезновения", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. 

На острове Русский создадут Парк природы и Музей амурского тигра
© Центр "Амурский тигр"
На острове Русский создадут Парк природы и Музей амурского тигра

В рамках праздника прошло вручение наград центра "Амурский тигр" за верность делу сохранения природы Дальнего Востока. Государственным природоохранным организациям и ответственным охотпользователям передали технику и стационарные объекты, а на острове Русский состоялась закладка первого камня Парка природы Дальнего Востока и Музея амурского тигра. На главной площади Владивостока работали специализированные зоны, где можно было узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций, направленной на его сохранение. Для детей проводились конкурсы, мастер-классы и квесты. У площадки "Земли леопарда" гостей встречали волонтеры, переодетые в тигра, леопарда и других животных. 

День тигра во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастник праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастник праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участник праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастница праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастница праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участница праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковЮная участница праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеЮная участница праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Юная участница праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковКурсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС РФ во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеКурсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС РФ во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС РФ во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковОтдыхающие фотографируются на фоне баннера с тигром на праздничных мероприятиях, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеОтдыхающие фотографируются на фоне баннера с тигром на праздничных мероприятиях, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Отдыхающие фотографируются на фоне баннера с тигром на праздничных мероприятиях, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастницы праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокУчастницы праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участницы праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивосток
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковЮные участницы праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеЮные участницы праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Юные участницы праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковЮные участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеЮные участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Юные участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковВоздушная фигура тигра во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеВоздушная фигура тигра во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Воздушная фигура тигра во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковФлаги с символикой Дня тигра во ВладивостокеФлаги с символикой Дня тигра во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Флаги с символикой Дня тигра во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во ВладивостокеУчастники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковПродажа воздушных шаров, посвященных Дню тигра, на Центральной площади во ВладивостокеПродажа воздушных шаров, посвященных Дню тигра, на Центральной площади во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Продажа воздушных шаров, посвященных Дню тигра, на Центральной площади во Владивостоке
/
Никуда без тигра
© Александр Хитров
Никуда без тигра

Самая зрелищная часть Дня тигра, масштабное карнавальное шествие, прошла в воскресенье. В параде участвовали школы и университеты Приморья, а также государственные ведомства и крупные компании — всего более 100 организаций. По предварительным данным, в нем приняло участие около 20 тыс. человек. Вечером праздник завершился концертом групп "Чайф" и "Несчастный случай". 

В этом году организаторами выступили центр "Амурский тигр" и администрации Приморского края и города Владивостока.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена