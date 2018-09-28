Фотоловушка засняла возрастную самку дальневосточного леопарда с котенком

МОСКВА, 28 сен РИА Новости. Фотоловушка зафиксировала десятилетнюю самку дальневосточного леопарда Софию с котенком, сообщил директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"Возраст самки десять лет, и вот она принесла котенка. Считалось, что репродуктивный возраст около восьми лет. Уникальный случай", — рассказал Бардюк.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, речь идет о леопарде Софии, которая периодически нападала на фермерских оленей, в связи с чем ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова совместно с фондом "Феникс" ввели схему компенсационных выплат фермеру за причиненный ущерб.

Как отметил Бардюк, в 2011 году для слежения за хищницей на нее был надет радиоошейник, который до сих пор на ней, хотя должен был автоматически отстегнуться несколько лет назад. Директор нацпарка отметил, что ошейник не мешает леопарду вести полноценную жизнь.

"С учетом известной науке прежде продолжительности жизни дальневосточных леопардов в дикой природе около 13-14 лет, данный случай может изменить эти представления, а также представления о репродуктивном возрасте самок редкой кошки", — сообщили в пресс-службе.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок.