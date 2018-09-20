Лесные камеры сфотографировали леопардов около 8 тысяч раз

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. За первое полугодие 2018 года автоматические камеры на "Земле леопарда" сделали 7796 фотографий дальневосточного леопарда. Количество снимков в текущем году на 20% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении на портале АНО "Дальневосточные леопарды".

По мнению ученых нацпарка, добиться такого результата удалось в первую очередь благодаря расширению сети мониторинга. Около 20 новых точек фотоучета появилось на заповедной территории в начале прошедшего мониторингового периода. Свою роль сыграл и постепенный рост популяции.

Специалисты также отмечают, что количество полученных фотографий не является прямым показателем численности животных.

"Нам предстоит обработать полученные данные: идентифицировать каждого леопарда, выделить котят и взрослых особей. Затем, после сбора и обработки данных за второе полугодие, мы объявим о том, сколько пятнистых кошек было зафиксировано за весь 2018 календарный год. Мы рассчитываем, что итоги масштабной работы будут подведены в середине весны следующего года", ‒ подчеркнул директор ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н.Воронцова Виктор Бардюк.

Фотомониторинг ведется на "Земле леопарда" с 2013 года, площадь, охваченная сетью лесных камер, составляет 360 тысяч гектаров. За жизнью леопардов следят более 400 фотоловушек ‒ это самая большая сеть фотомониторинга в России.