Тигриц, отловленных у села Алексей-Никольское, выпустят в 2019 году

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Две юные тигрицы, которые были отловлены в феврале-марте 2018 года в Приморье и сейчас находятся в МРОО "Центр "Тигр", отлично себя чувствуют. Специалисты реабилитационного центра отмечают, что их поведение соответствует норме и, скорее всего, самки будут выпущены в дикую природу весной 2019 года. Об этом сообщается на сайте программы "Амурский тигр".

Сейчас хищницы живут в вольере со своей мамой, которая по разрешению Росприроднадзора будет в скором времени передана в зоопарк. По результатам исследований, выпускать тигрицу в дикую природу нельзя: нарушение координации движений, которое, скорее всего, является последствием травмы или болезни, делает ее пребывание на свободе опасным для нее — она не сможет выжить и снова придет к людям.

"Как бы многим ни хотелось, но специалисты решили не жертвовать тигрицей. С ее травмой она может жить только в неволе. Надеемся, что тигрица свыкнется с новой обстановкой и еще принесет потомство в условиях неволи", — прокомментировал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.