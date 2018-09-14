Новые котята дальневосточного леопарда попали на видео на "Земле леопарда"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ранее не фиксировавшиеся котята и самка дальневосточного леопарда попали в объектив фотоловушки у меточного дерева в северной части национального парка "Земля леопарда", сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

Всего у "дерева посланий" в разное время были сняты на видео 11 видов животных: амурский тигр, бурый и гималайский медведи, стада кабанов и оленей, колонок, барсук, заяц, лисица и даже еж. Однако особое внимание специалистов привлекло семейство дальневосточных леопардов — самка по имени Leo 45F с тремя котятами.

В отличие от большинства животных дальневосточные леопарды решили не оставлять меток у дерева, осторожная хищница провела трех котят дальше. Однако любознательные котята все же изучили оставленные на березе запахи, чтобы в будущем знать, как пахнет добыча или угроза.

"Такое "дерево посланий" — удобное место для накопления и передачи информации в мире животных, часть того, что ученые называют биологическим сигнальным полем. Здесь звери оставляют мочу, шерсть и следы когтей, обмениваясь информацией о своем виде, поле и даже возрасте. Поиск пары, заявление о хозяйских правах на территорию — в метках могут содержаться самые разные важные сообщения", — пояснила инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н.Воронцова и зоолог МРОО "Центр "Тигр" Екатерина Блидченко.

Как отмечают специалисты, популярность дерева среди такого количества животных неслучайна ‒ оно выделяется в пейзаже и хорошо заметно лесным обитателям. Зная об этом, специалисты решили запечатлеть активность на этой "площадке коммуникаций". В результате удалось не просто зафиксировать проход животных по тропе, а получить ценную для науки информацию о социальном поведении диких животных.