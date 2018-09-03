Спасенные в Приморье тигры полностью адаптировались к жизни в лесах

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Спасенные в Приморье молодые тигры Сайхан и Лазовка, которых после реабилитации выпустили в Еврейской АО, полностью адаптировались к жизни в дикой природе, сообщает на своей странице в Facebook межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".

В мае 2018 года тигра Сайхана и спасенную в Лазовском районе юную самку Лазовку привезли в Еврейскую автономную область, где поселили во временном вольере. Спустя несколько дней их выпустили, и кошки разошлись в разные стороны.

Отмечается, что специалисты провели мониторинг в заказнике "Журавлиный" в ЕАО. В Facebook опубликованы снимки тигров, сделанные фотоловушками, а также фото остатков трапезы хищников.

"На фотографиях помимо тигров показаны следы охоты Сайхана и Лазовки на диких животных. У местных жителей близлежащих деревень были опасения на счет выпущенных тигров, но, к счастью, они не оправдались! Мы уже можем достоверно сообщить о том, что Сайхан и Лазовка полностью адаптировались к жизни на воле — охотятся исключительно на диких животных", — говорится в сообщении.

По данным специалистов, тигры пока не встретились, но по-прежнему находятся на расстоянии суточного перехода друг от друга.