Дикие кошки России
В АНО Дальневосточные леопарды заявили о возможном росте популяции
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
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(обновлено: 15:02 27.08.2018)
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В АНО "Дальневосточные леопарды" заявили о возможном росте популяции

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На территориях национального парка "Земля леопарда" и заповедника "Кедровая Падь" зафиксировано 40 самок репродуктивного возраста, сообщила журналистам генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало. По ее словам, это позволяет рассчитывать на рост популяции редкого хищника.

"В 2018 году научные сотрудники ФГБУ "Земля леопарда" получили новые данные фотомониторинга. В 2017 году в заповеднике "Кедровая Падь" и нацпарке "Земля леопарда" было зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищников и 21 котенок. И очень важная информация: на этих территориях зафиксировано более 40 самок дальневосточного леопарда репродуктивного возраста, что дает надежды на продолжение роста популяции", — сказала Гангало.

Дальневосточный леопард — один из самых малочисленных подвидов семейства кошачьих. Остатки прежней популяции сохранились на юго-западе Приморского края и в прилегающих районах Китая. В 1990-х годах численность дальневосточных леопардов оценивалась в 30-35 особей, сейчас, благодаря тому что этот хищник находится под защитой, популяция насчитывает более 90 особей.

Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПятнистый окрас у каждого хищника уникален подобно отпечаткам пальцев у человека — по нему ученые отличают этих кошек друг от друга.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пятнистый окрас у каждого хищника уникален подобно отпечаткам пальцев у человека — по нему ученые отличают этих кошек друг от друга.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПестрый (или камуфляжный) узор покрывает все тело леопарда, на голове и лапах — пятна единичные, а на боках, спине и хвосте они образуют кольца, так называемые розетки.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пестрый (или камуфляжный) узор покрывает все тело леопарда, на голове и лапах — пятна единичные, а на боках, спине и хвосте они образуют кольца, так называемые розетки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковИсторически леопарды также жили на Корейском полуострове, в восточных провинциях Китая и южной части Сихотэ-Алиня (Приморский край).Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Исторически леопарды также жили на Корейском полуострове, в восточных провинциях Китая и южной части Сихотэ-Алиня (Приморский край).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭти кошки предпочитают жить в одиночестве. У каждого леопарда есть своя территория, по которой хищник регулярно перемещается, чтобы оставить свои метки.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Эти кошки предпочитают жить в одиночестве. У каждого леопарда есть своя территория, по которой хищник регулярно перемещается, чтобы оставить свои метки.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаботу о сохранении леопарда проявляют как в России, так и за ее пределами.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Заботу о сохранении леопарда проявляют как в России, так и за ее пределами.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ настоящее время эти кошки являются самым редким подвидом леопарда: около 80 особей обитает в дикой природе и более 200 хищников в зоопарках во всем мире.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В настоящее время эти кошки являются самым редким подвидом леопарда: около 80 особей обитает в дикой природе и более 200 хищников в зоопарках во всем мире.
© РИА Новости / Виталий АньковМестность, в которой обитают дикие кошки, диктует свои условия: леса и гористый рельеф Дальнего Востока вынуждают леопарда быть очень подвижным и ловким.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Местность, в которой обитают дикие кошки, диктует свои условия: леса и гористый рельеф Дальнего Востока вынуждают леопарда быть очень подвижным и ловким.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДальневосточный леопард включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дальневосточный леопард включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
© РИА Новости / Виталий АньковОт своих южных собратьев дальневосточные леопарды отличаются лишь более густым мехом, так как им приходится сталкиваться с более суровыми погодными условиями.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
От своих южных собратьев дальневосточные леопарды отличаются лишь более густым мехом, так как им приходится сталкиваться с более суровыми погодными условиями.
© РИА Новости / Виталий АньковАреал этих хищников находится на юго-западе Приморского края и на границе России с Китаем.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ареал этих хищников находится на юго-западе Приморского края и на границе России с Китаем.
© РИА Новости / Виталий АньковДальневосточные леопарды весьма миролюбивы, и за всю историю не было зафиксировано ни одного случая нападения хищника на человека.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Дальневосточные леопарды весьма миролюбивы, и за всю историю не было зафиксировано ни одного случая нападения хищника на человека.
© РИА Новости / Виталий АньковТерритории с пересеченным рельефом, сопки с крутыми каменистыми склонами — их родная стихия, поэтому этих кошек можно считать прирожденными скалолазами.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Территории с пересеченным рельефом, сопки с крутыми каменистыми склонами — их родная стихия, поэтому этих кошек можно считать прирожденными скалолазами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичОснову его рациона составляют копытные — сибирская косуля и пятнистый олень, но иногда леопард может полакомиться и мелкими зверями, вроде енотовидной собаки, барсука или зайца.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Основу его рациона составляют копытные — сибирская косуля и пятнистый олень, но иногда леопард может полакомиться и мелкими зверями, вроде енотовидной собаки, барсука или зайца.
© РИА Новости / Виталий АньковПятнистый хищник может прыгнуть на высоту не меньше 5 метров, чтобы затащить на дерево свою добычу, вес которой может превышать его собственный в два раза.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Пятнистый хищник может прыгнуть на высоту не меньше 5 метров, чтобы затащить на дерево свою добычу, вес которой может превышать его собственный в два раза.
© РИА Новости / Виталий АньковВосстановление популяции дальневосточного леопарда в России началось в 2011 году, тогда была создана АНО "Дальневосточные леопарды", наблюдательный совет которой возглавляет Сергей Иванов.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Восстановление популяции дальневосточного леопарда в России началось в 2011 году, тогда была создана АНО "Дальневосточные леопарды", наблюдательный совет которой возглавляет Сергей Иванов.
© РИА Новости / Виталий АньковОхота на леопарда запрещена с 1956 года.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Охота на леопарда запрещена с 1956 года.
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