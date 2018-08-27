В АНО "Дальневосточные леопарды" заявили о возможном росте популяции

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На территориях национального парка "Земля леопарда" и заповедника "Кедровая Падь" зафиксировано 40 самок репродуктивного возраста, сообщила журналистам генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало. По ее словам, это позволяет рассчитывать на рост популяции редкого хищника.

"В 2018 году научные сотрудники ФГБУ "Земля леопарда" получили новые данные фотомониторинга. В 2017 году в заповеднике "Кедровая Падь" и нацпарке "Земля леопарда" было зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищников и 21 котенок. И очень важная информация: на этих территориях зафиксировано более 40 самок дальневосточного леопарда репродуктивного возраста, что дает надежды на продолжение роста популяции", — сказала Гангало.

Дальневосточный леопард — один из самых малочисленных подвидов семейства кошачьих. Остатки прежней популяции сохранились на юго-западе Приморского края и в прилегающих районах Китая. В 1990-х годах численность дальневосточных леопардов оценивалась в 30-35 особей, сейчас, благодаря тому что этот хищник находится под защитой, популяция насчитывает более 90 особей.