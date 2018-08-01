Ученые впервые обнаружили участок обитания тигрицы Филиппы в Приморье

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученым впервые удалось найти участок обитания тигрицы Филиппы, которую спасли в Приморье и после реабилитации выпустили в заказнике "Дичун" в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает на своей странице в Facebook межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".

"Впервые удалось посетить "квартиру" тигрицы Филиппы. У нее настолько труднодоступное жилье, что просто так не пройдешь и не проедешь. Ее участок расположен вдоль крутого берега Амура, рядом с границей нашей страны, место богатое на крутые скальные массивы и топкие болота. Край ее участка прилегает к участку тигра Бориса. Так что будем внимательно следить за развитием тигриных отношений. Впервые у нее дома были установлены фотоловушки и обнаружены маркировочные деревья", — говорится в сообщении.

Напомним, четырехмесячная самка амурского тигра вышла к людям 29 декабря 2015 года в поисках пищи, однако в селе Филипповка она пострадала от нападения собак. Местные жители сообщили о ситуации сотрудникам национального парка "Земля леопарда", которые прибыли на место и спасли хищницу. Животное отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. В апреле 2017 года ее выпустили на волю, надев специальный ошейник с GPS-модулем.

Также по результатам фотомониторинга специалисты установили, что старожилы заказника "Журавлиный" — тигрица Светлая и тигр Борис — остаются на своей территории и посещают уже знакомые маркировочные деревья. Их котята уже разошлись с родительского участка, но один из тигрят живет неподалеку.

Кроме того, мониторинг показал, что тигр Сайхан и тигрица Лазовка, впервые выпущенные в дикую природу "мягким" способом, здоровы, но пока не воссоединились. Оба охотятся и успешно адаптируются к условиям дикой природы.

"Пока молодые тигры не обзавелись постоянными территориями, но эти временные участки соприкасаются с участками тигров Бори и Светлой. Таким образом, формируется устойчивая нефрагментированная группировка тигров в ЕАО", — отмечают специалисты.