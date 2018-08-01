Дикие кошки России
Ученые впервые обнаружили участок обитания тигрицы Филиппы в Приморье
© МРОО "Центр "Тигр"
(обновлено: 11:50 01.08.2018)
070

Ученые впервые обнаружили участок обитания тигрицы Филиппы в Приморье

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученым впервые удалось найти участок обитания тигрицы Филиппы, которую спасли в Приморье и после реабилитации выпустили в заказнике "Дичун" в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает на своей странице в Facebook межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".

Никуда без тигра
© Александр Хитров
Никуда без тигра

"Впервые удалось посетить "квартиру" тигрицы Филиппы. У нее настолько труднодоступное жилье, что просто так не пройдешь и не проедешь. Ее участок расположен вдоль крутого берега Амура, рядом с границей нашей страны, место богатое на крутые скальные массивы и топкие болота. Край ее участка прилегает к участку тигра Бориса. Так что будем внимательно следить за развитием тигриных отношений. Впервые у нее дома были установлены фотоловушки и обнаружены маркировочные деревья", — говорится в сообщении.

Напомним, четырехмесячная самка амурского тигра вышла к людям 29 декабря 2015 года в поисках пищи, однако в селе Филипповка она пострадала от нападения собак. Местные жители сообщили о ситуации сотрудникам национального парка "Земля леопарда", которые прибыли на место и спасли хищницу. Животное отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. В апреле 2017 года ее выпустили на волю, надев специальный ошейник с GPS-модулем.

Как вести себя при встрече с тигром?
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Амурский тигр Сайхан и тигрица из Лазо осваивают тайгу в ЕАО

Также по результатам фотомониторинга специалисты установили, что старожилы заказника "Журавлиный" — тигрица Светлая и тигр Борис — остаются на своей территории и посещают уже знакомые маркировочные деревья. Их котята уже разошлись с родительского участка, но один из тигрят живет неподалеку.

Кроме того, мониторинг показал, что тигр Сайхан и тигрица Лазовка, впервые выпущенные в дикую природу "мягким" способом, здоровы, но пока не воссоединились. Оба охотятся и успешно адаптируются к условиям дикой природы.

"Пока молодые тигры не обзавелись постоянными территориями, но эти временные участки соприкасаются с участками тигров Бори и Светлой. Таким образом, формируется устойчивая нефрагментированная группировка тигров в ЕАО", — отмечают специалисты.

Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОкрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Окрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Сила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.
© РИА Новости / Виталий АньковМеста обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Места обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.
© РИА Новости / Виталий АньковДлина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Длина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.
© РИА Новости / Виталий АньковОбласть обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Область обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.
© РИА Новости / Виталий АньковТигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Тигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.
© РИА Новости / Александр КряжевСвоё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Своё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.
© РИА Новости / Александр КряжевСостояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Состояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.
© РИА Новости / Александр КряжевАмурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Амурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.
© РИА Новости / Виталий АньковУссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Уссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.
© РИА Новости / Виталий АньковЕсли тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Если тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.
© РИА Новости / Виталий АньковТигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Тигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.
© РИА Новости / Виталий АньковСкоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Скоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.
© РИА Новости / Виталий АньковКаждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Каждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.
/

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена