Символом аэропорта Владивостока стал дальневосточный леопард

Дальневосточный леопард Хорс стал символом международного аэропорта Владивостока, решение было принято сотрудниками аэровокзала по итогам голосования, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

С 2014 года международный аэропорт Владивосток является хранителем обитающего в национальном парке "Земля леопарда" пятнистого хищника по кличке Хорс, названного работниками учреждения в честь славянского бога солнца Хорса.

"По мнению сотрудников аэропорта, редкий дальневосточный леопард гармонично характеризует главные восточные воздушные ворота страны. Владивосток — город на востоке России, который встречает солнце одним из первых, и пятнистый хищник с солнечным именем будет достойной и яркой визитной карточкой аэропорта", — говорится в сообщении.

Вскоре в аэропорту появится инсталляция с лежащим на скале дальневосточным леопардом, которую гости смогут увидеть в центре помещения аэровокзала.

Напомним, в аэровокзальном комплексе Владивостока неоднократно проводились фотовыставки, посвященные пятнистым хищникам Приморья. А в марте 2017 года самолет авиакомпании "Россия" с изображением дальневосточного леопарда на носу выполнил свой первый рейс по маршруту Москва — Владивосток.