В Северной Осетии выпустили на волю двух переднеазиатских леопардов

В национальном парке "Алания" (Северная Осетия) состоялся выпуск двух переднеазиатских леопардов – самки по кличке Волна и самца Эльбруса, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе готовится министерством с 2006 года. Это первый в мире опыт реинтродукции леопарда — возвращения животного в места, которые оно населяло прежде, важный шаг восстановления цепочки биологического разнообразия на Кавказе", — отметил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Леопарды родились два года назад в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Волна — детеныш иранской кошки Черри и самца Алоуса из Туркмении. Эльбрус родился от пары, полученной из Лиссабонского зоопарка. С рождения эти животные готовились к самостоятельной жизни в дикой природе по уникальной программе, которая практически исключает контакт с человеком. Ранее они успешно сдали "выпускные экзамены", где подтвердили умение самостоятельно охотиться и избегать человека.

Регион на протяжении полутора лет готовился стать новой зоной восстановления популяции переднеазиатских леопардов на Кавказе. Существенным стимулом стали данные о заходах на территорию республики диких леопардов со стороны Ирана, которые неоднократно попадали в объективы камер ГЭС и пограничников.

Выпущенные животные снабжены ошейниками спутникового слежения. Они позволят ученым Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН отслеживать передвижение хищников и изучить особенности их поведения в ходе адаптации к жизни в дикой природе. Выпуск переднеазиатских леопардов в Северной Осетии обеспечивает возможность их размножения при встрече с дикими особями, которые все еще заходят на территорию региона.