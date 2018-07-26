На границе Саяно-Шушенского заповедника были сделаны снимки манула

На южной границе Саяно-Шушенского биосферного заповедника в объектив автоматического фоторегистратора попал манул – животное из Красной книги Российской Федерации, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории.

На территории заповедника вид обнаружен недавно, его скрытный образ жизни значительно усложняет изучение популяции, но научные сотрудники продолжают устанавливать фоторегистраторы в типичных местах обитания манула, и это дает долгожданный результат.

Первый снимок манула на территории Саяно-Шушенского заповедника был получен в августе 2010 года. Эти уникальные кадры подтвердили предположение об обитании палласова кота на границах Красноярского края. Фотографии были сделаны в нижнем течении реки Хем-Теректиг.

В марте 2011 года были получены снимки манула с фотоловушки, установленной в бассейне реки Иргар, а на следующие сутки ‒ в 7 километрах севернее. В заповеднике манул предпочитает перемещаться по открытым от снега участкам местности и пустотам между камнями, а на заснеженных участках использует тропы других животных.