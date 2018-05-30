Фотоловушки запечатлели брачные игры дальневосточных леопардов

Камеры национального парка "Земля леопарда" запечатлели брачные игры и процесс спаривания дальневосточных диких кошек Тайги и Тайфуна, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

На полученных снимках можно увидеть, как самка кувыркается перед партнером, явно показывая, что настроена дружелюбно. Самец отвечает на ее заигрывания.

"С помощью фотоловушек мы наблюдаем положительную динамику численности леопарда, регистрируя все больше котят, и следим за формированием новых пар. Информация о столь редком эпизоде жизни краснокнижных кошек очень важна для нашей работы. Природа взяла верх! Возможно, с этих кадров начнётся история новых пятнистых жителей "Земли леопарда"", — отметила заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Евгения Бисикалова.

Впервые снимки любовных игр пятнистых хищников были получены в 2017 году.

Дальневосточные леопарды могут размножаться в любое время года. Встреча длится около пяти дней, после чего дикие кошки расходятся. Период беременности длится около 90 дней. Как правило, в выводке — от одного до трех котят, заботу о которых самка берет на себя.