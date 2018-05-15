Уникальные кадры снежного барса получили в Сайлюгемском нацпарке

Фотоловушка была установлена на участке в 2014 году для наблюдения за алтайскими горными баранами, и, по словам ученых, камере впервые удалось зафиксировать на этой территории редкого хищника.
"В прошлом году на соседнем участке была снята самка с двумя котятами. Скорее всего, это один из подросших детенышей, осваивающий собственную территорию. Предполагаем, что это самка двух-трех лет: для самок характерно обитание на сопредельных участках с матерью. Молодая особь заселилась на этой территории с зимы. Популяция постепенно восстанавливается, и снежные барсы осваивают новые территории", — комментирует Алексей Кужлеков, научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.
Для наблюдения за новой особью в нацпарке установили дополнительные камеры — в ближайшее время ученые получат новые фотографии и смогут определить пол снежного барса.