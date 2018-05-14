В Бурятии зафиксированы девять снежных барсов

По итогам зимних ежегодных учетов ирбиса на Восточном Саяне в 2018 году в Бурятии подтверждено постоянное обитание девяти особей снежного барса, сообщается на официальном сайте программы изучения снежного барса на юге Сибири.

Данные получены с автоматических камер. Специалисты зафиксировали самку с двумя котятами по следам на снегу, еще одна самка с котятами попала в объектив фотоловушки. Помимо ранее известных ирбисов ученые обнаружили следы нового выводка в Окинском районе.

Учеты снежного барса в 2018 году проходят во всех ключевых местах обитания ирбиса в России — республиках Бурятия, Алтай и Тыва. Общие итоги анализа данных о численности и состоянии группировки специалисты подведут в мае.