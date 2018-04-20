Леопарды из шведского зоопарка переедут на Кавказ

Между Центром восстановления леопарда на Кавказе и шведским зоопарком Nordens Ark достигнута договоренность об обмене парами животных, сообщает официальный сайт Года экологии.

Ранее в рамках реализации программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе был проведен предварительный анализ европейских зоопарков, которые могли бы принять участие в программе обмена особями.

По итогам изучения генетических линий животных был рекомендован зоопарк Nordens Ark в Швеции.

Достигнутая по итогам визита шведской делегации договоренность об обмене парами животных будет вынесена на утверждение рабочей группы по программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе.

В случае одобрения совместного проекта обмен животными может состояться уже летом 2018 года.

Шведская делегация в ходе визита в Центр восстановления леопарда на Кавказе высоко оценила условия содержания животных, а также работу российских специалистов по содержанию, разведению и подготовке к выпуску в дикую природу переднеазиатских леопардов.

Директор зоопарка Nordens Ark Матс Хоггрен и главный зоолог Ева Викберг отметили, что сотрудниками центра учтены все рекомендации, которые были даны российским специалистам в рамках рабочего визита в зоопарк в 2013 году с целью изучения европейского опыта восстановления видов.