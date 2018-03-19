Дикие кошки России
Тигрица воссоединилась с тигрятами в приморском центре реабилитации
© МРОО "Центр "Тигр"
17:0919.03.2018
(обновлено: 17:13 19.03.2018)
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Тигрица воссоединилась с тигрятами в приморском центре реабилитации

В приморском реабилитационном центре МРОО "Центр "Тигр" тигрицу и двух ее котят поместили в один просторный вольер площадью 1,2 гектара. Хищники были изъяты из природы в разное время и после отлова находились в разных вольерах по соседству, сообщается на сайте программы "Амурский тигр".

После того как специалисты убедились, что тигрица здорова, было принято решение воссоединить ее с тигрятами. Реабилитация целого семейства амурских тигров происходит впервые.

"Сейчас мы будем пристально наблюдать за тигриной семьей, насколько у полосатой хищницы развит материнский инстинкт. Но, судя по всему, все нормально: тигрята жмутся к тигрице, она их вылизывает, что очень типично для кошек", — сообщил директор центра реабилитации Виктор Кузьменко.

В ближайшее время в вольер к хищникам будет выпущен пятнистый олень, чтобы понять, будет ли тигрица учить своих детей навыкам охоты и делиться с ними добычей.

© МРОО "Центр "Тигр"Тигрица и ее тигрята ведут себя как одна счастливая семья
© МРОО "Центр "Тигр"
Тигрица и ее тигрята ведут себя как одна счастливая семья

"Поведение тигрицы на первом этапе, когда со своими детьми она общалась через сетку вольера, было не таким, как нам хотелось видеть, так как создавалось впечатление, что как будто это не ее тигрята. Сейчас же можно говорить о том, что последствия стресса по большей части преодолены, так как тигрица и ее тигрята ведут себя как одна счастливая семья", — отметил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В дальнейшем, если отношения хищников сложатся нормально, семейство выпустят вместе в наиболее благоприятный ареал уже в мае. В ином случае маму и детенышей придется разлучить — тигрята будут выпущены после реабилитации в 2019 году, тигрица же останется жить в неволе.

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