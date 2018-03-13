В Московском зоопарке подобрали пару леопарду, спасенному от браконьеров

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке подобрали пару спасенному от браконьеров леопарду Николаю. Самку зовут Акра, и вместе они могут начать новую генетическую линию дальневосточных леопардов в неволе, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Российские пограничники обнаружили Николая летом 2015 года на территории национального парка "Земля леопарда". У котенка была повреждена лапа ‒ на ней не было трех пальцев. По словам специалистов, леопард травмировал ее, попав в браконьерский капкан.

"Около года котенок проходил реабилитацию. За это время леопард подрос, но не смог до конца восстановиться. Поэтому в июне 2016 было решено не отпускать его в дикую природу, а направить в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Сейчас он достиг репродуктивного возраста", ‒ говорится в сообщении.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, Николай принял рекомендованную специально для него "невесту", не проявил к ней агрессии или равнодушия.

"Теперь будем ждать рождения здорового потомства. Благодаря этому удастся улучшить генетическое разнообразие популяции дальневосточных леопардов в неволе, что в свою очередь является основой для сохранения и восстановления популяции этого редкого вида", ‒ рассказала она.

Дальневосточные леопарды ‒ редкие животные, которые находятся на грани вымирания. Их популяция численностью около 60 особей сохранилась только в России и Китае.